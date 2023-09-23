

Гарибашвили обратился к абхазам и осетинам: только вместе мы сможем обеспечить долгосрочную стабильность

23.09.2023 14:34





Я обращаюсь к нашим абхазским и осетинским братьям и сестрам — противник нашего единства является нашим общим врагом. Мы — гениальный народ, способный на невероятные достижения, но только вместе мы сможем обеспечить долгосрочную стабильность, привлечь крупные инвестиции и раскрыть весь наш потенциал как объединенной нации», — заявил премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили в ходе своего выступления на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.



Как отметил глава правительства, нельзя упустить возможность мирного, стабильного и процветающего будущего.



«Я обращаюсь к нашим абхазским и осетинским братьям и сестрам: противник нашего единства — наш общий враг. Мы — гениальный й народ, способный на невероятные достижения, но только вместе мы сможем обеспечить долгосрочную стабильность, привлечь крупные инвестиции и полностью реализовать свой потенциал как объединенной нации. Мы не должны упустить возможность мирного, стабильного и процветающего будущего. Каждый шаг вперед направлен на возвращение Грузии в европейскую семью, к которой мы принадлежим. С 2012 года значительные достижения нашего правительства, в том числе Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли и безвизовый режим, подтверждают наш геополитический приоритет стать государством-членом Европейского Союза. В июне прошлого года признание европейской перспективы Грузии открыло новую главу в отношениях с Европейским Союзом. Недавние опросы показали, что почти 90 процентов грузин поддерживают членство в ЕС, и мы подтвердили нашу непоколебимую приверженность 12 приоритетам, установленным для получения статуса кандидата в ЕС. Благодаря сильному, инклюзивному и прозрачному внутреннему процессу, включающему все заинтересованные стороны, мы сможем выполнить их к концу года», — заявил премьер-министр.







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