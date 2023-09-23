

Поверенный Народного защитника встретился с задержанными членами «Национального движения»

23.09.2023 15:14





Поверенный Народного защитника Грузии Левана Иоселиани встретился с задержанными во время стычки в столичном районе Глдани членами «Национального движения»: Никой Мелия, Бачо Долидзе и Звиадом Куправа.



Как отмечается в информации, распространенной аппаратом омбудсмена, Народный защитник продолжит изучение фактов предполагаемого нарушения прав задержанных.



«22 сентября поверенный Народного защитника встретился со всеми тремя гражданами, задержанными в результате событий, развернувшихся в Глдани. Один из задержанных, Никанор Мелия, рассказал о факте словесного и физического оскорбления со стороны сотрудников полиции. Аппарат Народного защитника незамедлительно проинформировал Службу специальных расследований о предполагаемом ненадлежащем обращении и ожидает быстрого и эффективного реагирования.



По информации Народного защитника Грузии, в ходе противостояния в Глдани сотрудники МВД задержали 3 человек по статьям «мелкое хулиганство» и «неповиновение законным требованиям правоохранителей (статьи 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях Грузии).



Народный защитник Грузии продолжит изучение фактов предполагаемого нарушения прав задержанных», - говорится в информации.





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