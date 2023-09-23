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Папуашвили: По экономической свободе Грузия опережает 19 членов НАТО, 16 государств ЕС и все страны-кандидаты в ЕС
23.09.2023 15:17
Согласно Докладу о мировой экономической свободе за 2023 год, Грузия поднялась на две ступени выше и заняла 15-е место в Европе и 25-е место в мире, написал в соцсети председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Он отметил, что Грузия по данному параметру опережает 19 членов НАТО, 16 государств ЕС и все страны-кандидаты в ЕС.
«Очередной солидный успех Грузии в объективных фактах, а не в субъективных представлениях.
Согласно докладу Института Фрейзера о мировой экономической свободе за 2023 год, Грузия поднялась на два уровня вверх и занимает 15-е место в Европе и 25-е место в мире.
Таким образом, мы опережаем 19 членов НАТО, 16 государств ЕС и все страны-кандидаты в ЕС.
Важно, что в категории «беспристрастный суд» мы опережаем четырех членов ЕС и все страны-кандидаты. Это в условиях, когда у нас нет даже статуса кандидата», — написал Шалва Папуашвили.
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