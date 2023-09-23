

Ника Мелия отказывается сотрудничать со следствием - следователь

23.09.2023 18:58





Член «Национального движения» Ника Мелия отказывается сотрудничать со следствием относительно того, имело ли место ненадлежащее обращение с ним со стороны полицейских во время инцидента, произошедшего в Глдани.



Как заявил журналистам следователь Специальной следственной службы Ираклий Лухошвили, на основании обращения аппарата Народного защитника он встретился с задержанным Никой Мелия в Тбилисском главном управлении МВД Грузии с той целью, чтобы были произведены соответствующие следственные действия по факту предполагаемого ненадлежащего обращения со стороны полицию, однако Мелия отказался сотрудничать со следствием.



«Для проведения соответствующих следственных действий мы встретились с задержанным с этой целью, но он отказался предоставить информацию и сотрудничать со следственным органом. Несмотря на это, если со стороны Никанора Мелия будет предоставлена информация, последует соответствующее реагирование», - заявил Ираклий Лухошвили.



Для справки, в тбилисском районе Глдани подвергся нападению депутат тбилисского муниципального собрания (сакребуло) от партии «Единое национальное движение» Ираклий Эдзгверадзе. По словам Едзгверадзе, с ним расправились более 30 человек. Как отмечает Едзгверадзе, заказчиком нападения на него был глданский депутат от большинства в сакребуло, член «Грузинской мечты» Константин Зарнадзе. Позже ситуация на месте накалилась. В ходе потасовки между членами «Единого национального движения» и правоохранителями полиция задержала троих человек - членов партии Нику Мелия, Звиада Куправа и Бачо Долидзе. МВД начало расследование по факту нападения на Ираклия Эдзгверадзе по статье «насилие, совершенное группой лиц», а Ника Мелия, Бачо Долидзе и Звиад Куправа задержаны в административном порядке.



Депутат от «Грузинской мечты» в тбилисском сакребуло Коте Зарнадзе, опровергает обвинения и заявляет, что пусть Эдзгверадзе «соизволит и предоставить доказательства».



Между тем, МВД задержало 6 человек за групповое насилие в отношении Ираклия Эдзгверадзе.





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