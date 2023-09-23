

У Ники Мелия отмечаются повреждения, у него разорвана одежда и отеки на обоих запястьях - адвокат

23.09.2023 20:04





Адвокат Георгий Кондахишвили надеется, что инцидент в Глдани не станет поводом для повторного ареста Ники Мелия и его спутников.



Об этом адвокат Георгий Кондахишвили заявил журналистам у Тбилисского главного управления МВД Грузии, где встретился с задержанными во время инцидента в Глдани членами «Национального движения»: Никой Мелия, Бачо Долидзе и Звиадом Куправа.



Как поясняет адвокат, все трое задержанных отрицают какое-либо насилие в отношении сотрудников полиции. По его словам, ситуация просто накалилась и был эмоциональный фон.



«Я очень надеюсь, что это дело не станет вторым инструментом в руках власти и Ника Мелия и его спутники не будет повторно арестован, подвергаясь уголовному преследованию, хотя, конечно, ничего исключать нельзя. На обнародованной видеозаписи не видно нападения кого-либо из них на полицейских. Конечно, есть эмоциональный фон, в какой-то степени есть противостояние. Это все происходит на том фоне, когда происходит задержание лиц, сопровождающееся этим эмоциональным фоном, однако я не могу сказать, как будет проводиться расследование и какое решение будет принято. Решение будет принято», - заявил Кондахишвили.



По его словам, на данном этапе в отношении задержанных ведется административное производство и они будут ждать обращения МВД в суд.



Кроме того, как отметил адвокат, у Ники Мелия есть повреждения.



«Я и вчера упомянул, что у него есть повреждения. Его одежда полностью разорвана, он был в наручниках в течение многих часов, у него отеки на обоих запястьях, а также различные повреждения, которые, вероятно, были получены во время задержания», - заявил Кондахишвили.



Для справки, в тбилисском районе Глдани подвергся нападению депутат тбилисского муниципального собрания (сакребуло) от партии «Единое национальное движение» Ираклий Эдзгверадзе. По словам Едзгверадзе, с ним расправились более 30 человек. Как отмечает Едзгверадзе, заказчиком нападения на него был глданский депутат от большинства в сакребуло, член «Грузинской мечты» Константин Зарнадзе. Позже ситуация на месте накалилась. В ходе потасовки между членами «Единого национального движения» и правоохранителями полиция задержала троих человек - членов партии Нику Мелия, Звиада Куправа и Бачо Долидзе. МВД начало расследование по факту нападения на Ираклия Эдзгверадзе по статье «насилие, совершенное группой лиц», а Ника Мелия, Бачо Долидзе и Звиад Куправа задержаны в административном порядке.



Депутат от «Грузинской мечты» в тбилисском сакребуло Коте Зарнадзе, опровергает обвинения и заявляет, что пусть Эдзгверадзе «соизволит и предоставить доказательства».



Между тем, МВД задержало 6 человек за групповое насилие в отношении Ираклия Эдзгверадзе.





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