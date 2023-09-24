

Грузия была, есть и остается приверженной международным санкциям - глава НБГ

24.09.2023 12:03





Грузия была, есть и остается приверженной международным санкциям, заявила исполняющая обязанности президента Национального банка Натия Турнава в интервью программе «Актуальная суббота — с Макой Цинцадзе» на Первом канале Грузии.



«Национальный банк и финансовая система остаются приверженными международным санкциям. Здесь речь идет о том, как усовершенствовать их исполнение, чтобы в будущем даже не возникало вопроса и не появилась судебная практика, которая помешала бы нам в этом», — сказала Турнава.



По её словам, практика санкций – это новая реальность, которая будет существовать ближайшие годы. Поэтому вопрос исполнения санкций должен быть отрегулирован изначально.

Натия Турнава также заявила, что практика применения санкций в разных странах разная, что уже показывает, что исполнение санкций не может и не происходит везде автоматически, единообразно и одновременно.



«Я говорю о тех же странах-членах ЕС, Канаде и ряде развитых стран, где нет вопроса, признает эта страна санкции или нет. Наоборот, чаще всего они являются авторами санкций, но всегда стараются найти правильный баланс между международными обязательствами и своими национальными, суверенными функциями и законодательством», — сказала Турнава.







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