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Председатель парламента Грузии посетит Румынию с официальным визитом


24.09.2023   12:42


Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили вместе с делегацией посетит Румынию 24-27 сентября, сообщает пресс-служба парламента Грузии. В рамках визита состоятся двусторонние встречи с председателем Сената Румынии, исполняющим обязанности председателя палаты депутатов и другими представителями обеих палат парламента. Румынии.

«Председатель парламента Грузии выступит перед членам Сената на пленарном заседании. В рамках визита Шалва Папуашвили также встретится с премьер-министром и министром иностранных дел Румынии.

В состав парламентской делегации Грузии также входят Давид Сонгулашвили, Иско Дасен, Генриетта Цицава и Екатерина Сепашвили.


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