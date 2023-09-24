

Зеленский встретился с самыми влиятельными американскими предпринимателями

24.09.2023 14:05





В рамках визита в США президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с самыми влиятельными американскими предпринимателями и руководителями крупнейших фондов. Об этом 22 сентября сообщил Офис президента.



Встреча была организована при содействии крупнейшего инвестиционного банка в мире JP Morgan. Общая стоимость активов в управлении фондов, руководители которых принимали участие в мероприятии, превышает $30 трлн, говорится в сообщении.



Во встрече приняли участие основатель компании Bloomberg LP Майкл Блумберг, глава фонда Pershing Square Capital Билл Акман, глава фонда Starwood Capital Барри Стернлихт, основатель фонда Citadel LLC Кен Гриффин, президент инвестиционной компании Blackstone Джонатан Грей, заместитель главы компании BlackRock Филипп Хильдебранд, глава благотворительной организации Schmidt Futures Эрик Шмидт, глава компании Kraft Group Роберт Крафт и другие.



На встрече обсуждали перспективы привлечения крупнейшего американского бизнеса к восстановлению Украины и реализации инвестиционных проектов. Американские предприниматели и финансисты подтвердили готовность осуществлять масштабные инвестиции в Украину сразу после завершения войны и предоставления гарантий безопасности.



Также Зеленский встретился с главой крупнейшей компании по управлению активами в мире BlackRock Ларри Финком, сообщили в ОП.





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