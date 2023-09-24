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Каладзе: Бидзина Иванишвили сегодня не имеет никакого отношения к грузинской политике
24.09.2023 15:24
Мэр Тбилиси Каха Каладзе называет ложью распространяемую информацию о возможном возвращении в политику бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили.
Как отметил Каладзе в беседе со СМИ, на сегодня Иванишвили не имеет никакого отношения к грузинской политике и занят благотворительностью в масштабе страны.
«Конечно, Иванишвили пользуется большим авторитетом среди населения нашей страны, ведь он совершил немало добрых дел в виде благотворительности. Конечно, и сегодня аналогичные проекты, осуществляемые семьей Бидзины Иванишвили и «Фондом Карту», продолжаются по всей Грузии. Соответственно, заявления о намерении Бидзины Иванишвили вернуться в политику — это очень большая ложь», — заявил Каха Каладзе.
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