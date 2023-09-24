

Задержанных накануне членов ЕНД освободили из зала суда

24.09.2023 16:50





Члены «Национального движения» Ника Мелия, Бачо Долидзе и Звиад Куправа были освобождены из зала суда. Суд над ними был отложен. адвокат внес ходатайство об отсрочке процесса, которое было одобрено судьей. Судебное заседание в Тбилисском городском суде назначено на 23 октября в 12:00.



Ника Мелия, Бачо Долидзе и Звиад Куправа были арестованы два дня назад сотрудниками правоохранительных органов.



По информации МВД, во время тычки в тбилисском районе Глдани задержанные препятствовали сотрудникам правоохранительных органов выполнять свои обязанности, оскорбляли их словесно и физически, оказывали сопротивление.





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