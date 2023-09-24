|
|
|
Президент Грузии не нарушала ни Конституцию, ни закон о гражданстве - администрация
24.09.2023 22:12
Президент Грузии не нарушила ни Конституцию, ни статью 26 органического закона «О гражданстве Грузии», согласно которому срок подачи заявления, рассмотрения и принятия решения по вопросам гражданства Грузии не должен превышать трех месяцев, — говорится в сообщении администрации президента.
«Что касается решения президента, то она полностью понимает правовую и моральную сторону этого вопроса. Этим решением президент дает госструктурам возможность в разумные сроки принять меры и защитить репутацию и интересы страны. тем более сегодня, когда решается европейское будущее Грузии, стране важно отменить «русское решение», принятое Национальным банком. Превращение Грузии в возможную «черную дыру» отвечает интересам только одной страны и прямо противоречит интересам государства и нашему евроатлантическому пути», — говорится в заявлении президента Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна