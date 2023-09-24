

Президент Грузии не нарушала ни Конституцию, ни закон о гражданстве - администрация

24.09.2023 22:12





Президент Грузии не нарушила ни Конституцию, ни статью 26 органического закона «О гражданстве Грузии», согласно которому срок подачи заявления, рассмотрения и принятия решения по вопросам гражданства Грузии не должен превышать трех месяцев, — говорится в сообщении администрации президента.



«Что касается решения президента, то она полностью понимает правовую и моральную сторону этого вопроса. Этим решением президент дает госструктурам возможность в разумные сроки принять меры и защитить репутацию и интересы страны. тем более сегодня, когда решается европейское будущее Грузии, стране важно отменить «русское решение», принятое Национальным банком. Превращение Грузии в возможную «черную дыру» отвечает интересам только одной страны и прямо противоречит интересам государства и нашему евроатлантическому пути», — говорится в заявлении президента Грузии.





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