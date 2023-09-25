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Россия продолжает мутить воду в Армении - «оппозиция» анонсировала акцию неповиновения


25.09.2023   11:20


В Ереване протестующие анонсировали всеобщую акцию неповиновения. Ее начало запланировано на 8 часов утра 25 сентября.

«Мы парализуем город. Вся Армения будет парализована в ближайшие три дня. Опорой власти является только полиция», – заявил во время митинга, который шестой день подряд проходит на площади Республики в Ереване, член Национального комитета Вазген Манукян. При этом он не призвал протестующих к каким-либо действиям, кроме выхода на улицу.

«Надо выйти на улицы, поднять уровень неповиновения до такой степени, чтобы правительство встало на колени», - заявил в свою очередь депутат оппозиционной фракции «Айастан» Ишхан Сагателян.

В воскресенье представители армянской оппозиции провели очередной митинг на площади Республики в Ереване, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна в связи с его политикой в отношении Нагорного Карабаха.

Армянская оппозиция обвиняет Никола Пашиняна в предательстве национальных интересов и не оказании помощи армянам Карабаха, одновременно с этим заявляя об опасности этических чисток в регионе. При этом на акциях протеста звучит и критика в адрес Москвы.


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