

Саломе Зурабишвили встретится с президентами Эстонии, Латвии и Литвы

25.09.2023 12:35





Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретится сегодня в Таллинне с президентом Эстонии Аларом Карисом.



Запланированы также встречи с президентами Латвии и Литвы.



«Президент Грузии Саломе Зурабишвили продолжает встречи с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата на членство в ЕС.



Сегодня президент Грузии в Таллинне, Эстонии, встретится с президентом Аларом Карисом, 26 сентября в Риге - с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичем, а 27 сентября в Вильнюсе - с президентом Литовы Гитанасом Науседой», - говорится в сообщении администрации президента.





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