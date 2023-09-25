

Конституционный суд рассмотрит конституционное представление по поводу импичмента президента 3 октября

25.09.2023 12:41





Конституционный суд Грузии рассмотрит конституционное представление по поводу импичмента президента Саломе Зурабишвили на устном слушании 3 октября.



По информации Конституционного суда, рассмотрение конституционного представления по существу состоится на устном слушании 3 октября 2023 года в 12:00 при участии авторов представления и президента Грузии.



«Конституционный суд Грузии протокольной записью №3/2/1797 от 22 сентября 2023 года принял к рассмотрению по существу конституционное представление №1797 («Конституционное представление членов парламента Грузии (Ираклия Кобахидзе, Шалвы Папуашвили, Мамуки Мдинарадзе и других, всего 80 членов) по вопросу предполагаемого нарушения Конституции Грузии президентом Грузии).



Предметом обсуждения в конституционном представлении № 1797 является возможное нарушение подпункта «а» пункта 1 статьи 52 Конституции Грузии из-за осуществления президентом Грузии представительских полномочий во внешних сношениях без согласия правительства Грузии, что выражалось в осуществлении рабочих визитов за границу и проведении рабочих встреч и переговоров с официальными лицами», - сказано в информации.



Основанием для начала правящей командой процесса импичмента Зурабишвили стали те зарубежные визиты президента, на которые правительство не дало Саломе Зурабишвили согласия. Вопрос об отстранении президента в порядке импичменте был решен 1 сентября на заседании политсовета партии «Грузинская мечта». У Конституционного суда есть месячный срок для подготовки заключения. В случае положительного вывода суда для отстранения президента необходимы 100 голосов депутатов, которых нет у большинства «Грузинской мечты».





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