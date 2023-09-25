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Швейцария поможет Грузии в составлении итогового отчета о причинах трагедии в Шови
25.09.2023 14:25
Грузия работает над итоговым отчетом о причинах трагедии в Шови — к процессу подключилась Швейцария. За работу над этим документом из госбюджета Грузии швейцарской компании GEOTEST выплатят 42 000 евро.
В заявке, поданной Национальным агентством по охране окружающей среды в системе государственного Агентства по закупкам, говорится, что в связи с трагическими событиями в августе 2023 года у общества есть «легитимные вопросы» относительно стихийного бедствия в бассейне реки Бубисцкали, и что «на них необходимо ответить в кратчайшие сроки».
Национальное агентство по охране окружающей среды Грузии считает, что привлечение зарубежных специалистов к подготовке отчета важно, поскольку «для того, чтобы уточнить скорость перемещения селевого потока и время его достижения от начала стихийного бедствия до населенного пункта, необходимы дополнительные исследования, в ходе которых будут использованы спутниковые снимки высокой точности и современные программы моделирования».
Швейцарская компания, с которой планируется сотрудничать, уже имеет опыт работы в Грузии — GEOTEST анализировала оползни на леднике Девдораки и процесс установки системы сигнализации в зоне бедствия.
Геологическая компания имеет действующий контракт с Агентством по охране окружающей среды, в рамках которого она оказывает Агентству содействие в эксплуатации системы сигнализации, установленной на леднике Девдораки.
Согласно требованиям в документе, швейцарская компания должна помочь:
• описать цепные процессы 3 августа в Шови;
• проанализировать и смоделировать события различных подпроцессов (оползень, ледниковая лавина, селевой поток и др.);
• определить причинно-следственные связи между генезисом и причинными факторами, оценить каскадные явления;
• оценить потенциальные угрозы и определить возможные сценарии в будущем;
• в моделировании в соответствии со сценариями и определении возможных зон воздействия.
Пока не сообщается, когда итоговый доклад по трагедии в Шови будет готов и обнародован. Исследования будут проводиться в сентябре-октябре.
Напомним, первичный отчет о причинах трагедии в регионе Рача Национальное агентство представило 6 августа. Сообщалось, что образование селевого потока экстремального характера в ущелье реки Бубисцкали вызвано совпадением естественных геологических и гидрометеорологических процессов.
Согласно заключению, в Раче наблюдалось интенсивное таяние ледника, выпадение осадков в виде дождя, обрушение горных пород в верховьях рек, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селевых потоков.
Согласно докладу, оползень до жилой зоны в ущелье в Шови должен был дойти за 8-10 минут.
Напомним, 3 августа, около 16:00, поступило сообщение о том, что в Раче, Шови, развились оползневые процессы. Спасательная операция началась примерно через 3 часа после получения уведомления. На место трагедии вылетели 2 спасательных вертолета пограничной полиции для эвакуации населения. Из зоны стихийного бедствия вывезены 210 человек.
В итоге в результате катастрофы погибли 33 (32) человека.
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