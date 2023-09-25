

Роман Гоциридзе: НБГ стал экономическим отделом неформального правления Иванишвили

25.09.2023 16:34





Нацбанк стал экономическим отделом неформального правления Иванишвили - если бы Зурабишвили не выдвинула кандидатуры, функционирование НБГ фактически остановилось бы, начались бы консультации, и на основе консенсуса возможно было бы получить более или менее здоровый Совет, - заявил председатель политической группы «Еврооптимисты» Роман Гоциридзе.



По его словам, аргумент президента, что кандидатуры Кеинишвили и Хомерики были выдвинуты пробно, чтобы показать вредность власти, очень несерьезен, поскольку заложил основу для узаконивания юридически влияния «Грузинской мечты» в банковской системе.



«Сегодня в совете Национального банка 6 членов, у одного срок истекает через 2 месяца, он американский гражданин, остается 5 членов. Все пятеро выдвинуты Саломе Зурабишвили, все пятеро - послушные люди «Грузинской мечты». Фактически Национальный банк упразднен, Нацбанк стал экономическим отделом неформального правления Иванишвили. За 30 секунд Турнава разрушила доверие и репутацию Национального банка, строившиеся в течение 30 лет. Однако это сделано «Грузинской мечтой» руками Турнава. Сегодня важной задачей в стране является отобрать президента Национального банка из оставшихся 4 членов Национального банка. Задача этой власти в том, чтобы, пока президент Саломе Зурабишвили, Турнава оставалась исполняющим обязанности президента. Ввиду обстоятельств, когда три вице-президента покинули посты, если бы Зурабишвили не выдвинула эти 2 кандидатуры, функционирование Национального банка фактически остановилось бы, и начались бы действительно серьезные консультации и на основе консенсуса возможно было бы получить более или менее здоровый Совет. Саломе Зурабишвили все испортила. Она думала, что выдвинула своих кандидатов — одна одиозная дама оказалась специалистом по виноградарству - огородничеству, а другой - близким другом Кобахидзе. Поэтому Зурабишвили допустила ошибки, поддалась воздействию Иванишвили и «Грузинской мечты», все правительственные кандидатуры представлены ею. Она должна хорошо осознать это и свои оправдания и странные аргументы, что, оказывается, выдвинула пробно (кандидатуры Кеинишвили и Хомерика), чтобы показать вредительство власти, очень несерьезны. Утверждением этих 2 кандидатов, она заложила основу для узаконивания юридически влияния «Грузинской мечты» в банковской системе», - сказал Гоциридзе.





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