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Дом юстиции временно приостановил оказание услуг из-за технической неисправности
25.09.2023 16:48
«Из-за технической неисправности задерживается оказание сервисов в филиалах Дома Юстиции», — говорится в заявлении Дома Юстиции в Facebook.
«Хотим сообщить Вам, что независимо от системы Минюста, из-за глобальных технических неполадок в сети провайдера прекращено предоставление сервисов в филиалах Дома Юстиции.
Ведется интенсивная работа по устранению неполадок. Информация будет размещена на официальной странице Дома Юстиции в Facebook, как только будет обновлен процесс предоставления сервисов. Приносим извинения за задержку!», — говорится в заявлении Дома юстиции.
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