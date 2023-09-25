

Дом юстиции временно приостановил оказание услуг из-за технической неисправности

25.09.2023 16:48





«Из-за технической неисправности задерживается оказание сервисов в филиалах Дома Юстиции», — говорится в заявлении Дома Юстиции в Facebook.



«Хотим сообщить Вам, что независимо от системы Минюста, из-за глобальных технических неполадок в сети провайдера прекращено предоставление сервисов в филиалах Дома Юстиции.



Ведется интенсивная работа по устранению неполадок. Информация будет размещена на официальной странице Дома Юстиции в Facebook, как только будет обновлен процесс предоставления сервисов. Приносим извинения за задержку!», — говорится в заявлении Дома юстиции.





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