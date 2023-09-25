Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саломе Зурабишвили встретилась с президентом Эстонии


25.09.2023   19:13


Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела в Таллинне встречу с президентом Эстонии Аларом Карисом.

Фотографии встречи распространила администрация президента.

26 сентября в Риге президент встретится с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичем, а 27 сентября в Вильнюсе - с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

По информации пресс-службы, встречи с европейскими лидерами проводятся в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата на членство в ЕС.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна