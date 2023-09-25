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Саломе Зурабишвили встретилась с президентом Эстонии
25.09.2023 19:13
Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела в Таллинне встречу с президентом Эстонии Аларом Карисом.
Фотографии встречи распространила администрация президента.
26 сентября в Риге президент встретится с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичем, а 27 сентября в Вильнюсе - с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
По информации пресс-службы, встречи с европейскими лидерами проводятся в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата на членство в ЕС.
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