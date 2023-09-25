

Депутаты Ника Мачутадзе и Бачуки Кардава создают в парламенте политическую группу

25.09.2023 20:06





В парламенте будет создана еще одна, десятая политическая группа – «Для национального и демократического государства».



Данную политическую группу создают два депутата, бывшие члены фракции «Национальное движение» Ника Мачутадзе и Бачуки Кардава, которые покинули фракцию после того, как поддержали членов Высшего совета юстиции, не являющихся судьями.



Возглавит политическую группу Мачутадзе. Как он сообщил «Интерпрессньюс», возможно, их политическая группа сформируется и фракцией, по поводу чего они проводят консультации с рядом членов оппозиции.



Вопрос регистрации политической группы «Для национального и демократического государства» 26 сентября обсудит комитет парламента по процедурным вопросам и правилам.





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