

Президент Эстонии: Грузия должна проявить решимость на пути в ЕС делами

25.09.2023 22:05





Президент Эстонии Алар Карис после встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили написал в соцсети, что Грузия должна проявить решимость на пути в ЕС не только словом, но и делом.



По словам Кариса, Эстония желает, чтобы Грузия преуспела в проведении реформ на пути к Евросоюзу и что Таллин готов поддержать ее «своим опытом».







«Эстония желает Грузии успеха на пути реформ к Европейскому Союзу, и мы готовы поддержать ее своим опытом.



Ближайшие недели будут важны для Грузии на пути к статусу кандидата в члены ЕС и для выполнения критериев, установленных Еврокомиссией.



Грузия должна продемонстрировать свою решимость на всех уровнях словами, но особенно делами. Я подтвердил это в Кадриорге (дворцово-парковый ансамбль эпохи Барокко в Таллине — ред.) во время встречи с главой грузинского государства Саломе Зурабишвили», — пишет глава эстонского государства.



Президент Грузии была немногословна — на официальной странице опубликован лишь фотоматериал со встречи с президентом Эстонии.



Напомним, Администрация президента Грузии сообщила о том, что глава государства посетит Эстонию, Литву и Латвию и встретится с президентами этих европейских стран.



«26 сентября <президент Зурабишвили проведет встречу> в Риге — с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичем, а 27 сентября в Вильнюсе — с президентом Литовы Гитанасом Науседой», — отмечается в сообщении Администрации главы государства.



А между тем, против Саломе Зурабишвили начата процедура импичмента — из-за европейского турне президента Грузии, разрешение на которое ей не дало правительство страны.



В правительстве утверждают, что тем самым Зурабишвили «грубо нарушила Конституцию» Грузии. Дело передано в Конституционный суд, первое слушание которого состоится 3 октября.



В свою очередь, Зурабишвили утверждает, что Евросоюз — единственная перспектива Грузии и что она защищает Конституцию страны.



«Я там, где я есть, но я буду присутствовать везде, куда должна буду направиться, — потому, что это — мое высшее обязательство перед Конституцией.



И если что, я защищаю Конституцию этой страны, поскольку я дала клятву в день моей инаугурации — как президент Грузии, и я буду верна этой клятве до конца», — заявила Саломе Зурабишвили в своем обращении к гражданам Грузии 7 сентября.



Саломе Зурабишвили заявила также, что намерена совершить визиты в несколько стран в течение трех месяцев — обойти все столицы Европы.



SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





