

Председатель парламента: Президент может ездить куда вздумается, но она не представляет Грузию

25.09.2023 23:01





Саломе Зурабишвили назвала решение Нацбанка «российским решением». Что после этих слов она должна сказать эстонскому, латвийскому или литовскому коллеге? О каком статусе кандидата может с ними говорить? - об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в связи с визитами президента в страны Европы.



По его словам, Саломе Зурабишвили «может свободно передвигаться, ездить в любую страну, куда захочет, однако она не представляет Грузию, поскольку не имеет соответствующего мандата такого представительства».



«Конечно, тревожно, когда президент грубо, публично нарушает Конституцию, и это происходит уже повторно. Президент, который должен быть примером соблюдения Конституции и соблюдения закона, когда сама демонстративно нарушает правила, установленные грузинским народом, этим, конечно же, она ставит себя вне Конституции. Это печально, такие действия, но и это наша печальная реальность.



То, о чем мы говорили в действительности в последние дни, подтвердилось позицией президента в связи с Национальным банком, в том числе последним заявлением. Она назвала решение Нацбанка «российским решением». Что после этих слов она должна сказать эстонскому, латвийскому или литовскому коллеге. Если конституционный орган Грузии - Национальный банк, по ее оценке, принимает «российские решения», о каком лоббизме и предоставлении статуса кандидата может с ними разговаривать? Именно это говорило правительство, и поэтому оно не давало согласия на визиты», - сказал Папуашвили.



По его словам, правящая команда ждет решения Конституционного суда в связи с вопросом импичмента президента.



«Интересно, какой будет после этого позиция президента, если заключением Конституционного суда будет, что президент нарушила конституцию, интересно, сочтет ли она это «российским решением»», - сказал Папуашвили.





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