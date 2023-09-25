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Alt-Info объявило сбор денег на «антимайдан» в Грузии — счет заблокирован банком
25.09.2023 23:08
Прокремлевское движение Alt-Info («Консерватиное движение») призывает граждан профинансировать «антимайдан» в Грузии — объявлен сбор денег.
Средства направлялись на счет одного из лидеров Alt-Info — Ираклия Мартыненко в TBC-банке, однако счет был заблокирован.
«Это — еще одно доказательство того, что Запад планирует организовать здесь (в Грузии — ред.) Майдан, и подконтрольные им банки в стране также причастны к этому плану», — считают в движении.
Alt-Info считает, что «сейчас особенно важно максимально вовлечь и мобилизовать общество в «Антимайдан», чтобы они могли нейтрализовать радикальные планы Запада».
По решению «консерваторов», сбор денег продолжится — наличными и даже биткойном. Дополнительная информация будет объявлена в ближайшие дни. А пока Alt-Info призывает начать «движение антимайдана».
«Вступайте в наши ряды — предотвратите в стране войну и государственный переворот! Мы собираем средства на организацию антимайдана и на то, чтобы привезти людей из регионов Грузии!», — говорится в заявлении.
Также один из лидеров Alt-Info Шота Мартыненко призывает и.о. президента Национального банка Грузии Натию Турнава оказать давление на TBC-банк, чтобы счет был восстановлен.
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