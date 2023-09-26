

За 8 месяцев текущего года в Тбилиси вынесено 270 постановлений о «приостановке строительства

26.09.2023 11:11





За 8 месяцев текущего года в Тбилиси вынесено 270 постановлений о «приостановке строительства, а о демонтаже самовольной постройки – 50. Информацию об этом «IPN» предоставили в муниципальной инспекции мэрии Тбилиси.



По их же данным, с 1 января по 1 сентября текущего года вынесено 783 постановления о штрафовании за правонарушения в сфере строительства.



Что касается выявленных нарушений – как отмечается в предоставленной информации, служба не ведет статистику по этому вопросу.



«Сообщаем, что с 1 января по 1 сентября текущего года вынесено 783 постановления о штрафовании за правонарушения в сфере строительства, 270 постановлений о приостановлении строительства, 50 постановлений о демонтаже самовольных построек» , - отмечается в информации.





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