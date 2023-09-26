

Promote Georgia: выступление грузинских евроскептиков в Европарламенте — «позорный акт»

26.09.2023 11:31





Promote Georgia, неправительственная организация, выступает против запланированной на 27 сентября конференции в Европарламенте, на которой должны выступить грузинские евроскептики и оценивают подобную активность как «постыдную» и направленную против интересов Грузии, которая стоит на пути евроинтеграции.



Основанная в Брюсселе организация опубликовала открытое письмо, в котором заявляется, что целью евроскептиков является сохранение власти олигарха в своих личных интересах.







По информации Promote Georgia, 27 сентября в Европарламенте члены политической партии «Левые в Европарламенте» — пророссийски настроенные ирландец Мик Уоллес и Клэр Дэлл примут представителей грузинской делегации — Софо Джапаридзе, Фридона Инджия, Джабу Чанкветадзе, Мариам Чигоеву, Илью Лобжандзе, Беку Нацвлишвили и Темура Пипия.



«В эту группу «левых» входят партии коммунистической и евроскептической ориентации. Приглашенные на мероприятие спикеры, которые должны обсудить «реальные проблемы грузин» в Европейском парламенте, сеят преграды ценностям Европейского Союза среди граждан Грузии, пытаются питать <общество> вредным социальным нарративом и нанести ущерб процессу интеграции Грузии в Евросоюз.



Они открыто выступают против гражданских свобод и всеобщих прав человека, поддерживают олигархическое правление в Грузии ради личной выгоды.



Мы оцениваем список грузинских спикеров, приглашенных в Европейский парламент, как позорный акт для членов Палаты европейской демократии, особенно когда Грузия ожидает вердикта ЕС относительно статуса кандидата на членство», — говорится в заявлении организации.



Отметим, один из приглашенных спикеров — это депутат партии «Европейские социалисты» Фридон Инджия, который требует запретить пропаганду ЛГБТ на уровне закона; считает, что если бы не дружба с США, «оккупации Грузии не случилось бы» и что третий президент Грузии Михаил Саакашвили — «агент, возглавивший американскую революцию в Грузии в 2003 году, в 2008 году он действовал по их приказу».



Депутат пророссийского толка, Фридон Инджия, считает, что, опасаясь американцев, «Грузинская мечта» до сих пор не может в полной мере защитить интересы государства и воздерживается от создания следственной комиссии».



Источник: SOVA

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