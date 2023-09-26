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Папуашвили призвал президента к прекращению нападок на Нацбанк


26.09.2023   12:05


«Призываю Саломе Зурабишвили прекратить нападки на Нацбанк, пытаться повлиять на него и заставить банк принять то или иное решение», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

По его словам, когда происходят нападки на Нацбанк, парламент обязан на это отреагировать.

«Мне сложно сказать, что хуже: действия президента или попытка их оправдания. Одно хуже другого. Текущая ситуация печальна, это атака на Национальный банк. Мы видели заявление президента, касающееся двух новых членов Нацбанка, к которым у президента, похоже, есть определенно несерьезное отношение. Это нападки на действующих членов Совета Нацбанка. Похоже, что ни конституционные рамки, ни человеческие рамки чужды президенту. Мы видели заявление президента, где она пыталась оправдать свои действия, используя двух человек, чтобы что-то доказать парламенту.

Подобное отношение — оскорбление обычного достоинства, когда президент говорит и не стесняется говорить, что она использует других людей для институциональных баталий. Национальный банк является подотчетным парламенту органом, поэтому наш долг – отреагировать, когда на него совершаются нападки. Я призываю президента прекратить нападки на Национальный банк, попытки повлиять на него и заставить банк принять то или иное решение», — заявил Шалва Папуашвили.


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