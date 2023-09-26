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Хабеишвили: Саломе Зурабишвили не принимает решения без Иванишвили
26.09.2023 12:50
Саломе Зурабишвили не принимает решения без Иванишвили. Решение по Парцхаладзе - яркое тому подтверждение, – заявил журналистам председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили.
По его словам, сейчас нужно не обсуждать гражданство бывшего главного прокурора Грузии Отара Парцхаладзе, а задержать его.
По мнению Хабеишвили, прокурор Шотадзе – доверенное лицо Парцхаладзе и «как и Парцхаладзе, он является продолжением шпионской сети ФСБ».
Вместе с тем, Хабеишвили заявляет, что «замять» тему Парцхаладзе помогает и глава СГБ Грузии Григол Лилуашвили.
«Мы не раз говорили, что Саломе Зурабишвили является продолжением Иванишвили и без него она не принимает и не может принимать решения. Решение по Парцхаладзе – яркое тому подтверждение. Зурабишвили не лишает Парцхаладзе гражданства, более того, у него есть определенные привилегии в странах ЕС. Именно поэтому, предположительно, он и сохраняет свое гражданство. Это показывает, что Зурабишвили участвует в играх Иванишвили», - сказал Хабеишвили.
По его словам, вопрос импичмента – это тоже игра, придуманная Иванишвили.
Хабеишвили еще раз подтверждает, что фракция не будет участвовать в импичменте и не зайдет на заседание.
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