

ЕНД не собирается участвовать в процессе импичмента президента

26.09.2023 13:06





«Мы неоднократно отмечали, что Саломе Зурабишвили является продолжением Бидзины Иванишвили, фактически, эта женщина не принимает и не может принять решения без Бидзины Иванишвили», — заявил председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили.



По его словам, решение относительно Отара Парцхаладзе является ярким доказательством того, что Зурабишвили не принимает решения в одиночку.



«Мы не собираемся участвовать ни в каких русских играх, связанных с выдуманной историей, как будто они собираются устроить Саломе Зурабишвили импичмент. Мне жаль, что спекуляции на эту тему не прекратились. Политсовет «Национального движения» также принял решение, и мы не будем участвовать в этом заседании. Все это лишь игра Бидзины Иванишвили. Когда эта тема актуальна, она устраивает только «Грузинскую мечту», российскую партию и Бидзину Иванишвили», — сказал Хабеишвили.





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