

Папуашвили: Оснований для непредоставления статуса кандидата ЕС не существует

26.09.2023 14:14





Никаких оснований для отказа в предоставлении статуса кандидата [в члены ЕС] не существует, а если кто-то хочет найти повод, то всегда найдет его, - заявил журналистам председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в ходе своего визита в Румынию.



Папуашвили надеется, что, в отличие от прошлого года, в этом году в отношении Грузии будет принято справедливое решение.



«Сегодня, в том числе после того, как многие осознали, что решение, принятое в июне прошлого года, было как стратегической и политической ошибкой, так и ошибкой с точки зрения справедливости и принятия решения на основании заслуг. Думаю, понимая это, Евросоюз в этом году подойдет к решению вопроса о предоставлении статуса с другой ответственностью. Никаких оснований для отказа в предоставлении статуса не существует, а если кто-то хочет найти повод, то всегда найдет его. Поэтому важно действовать с этой ответственностью, и именно поэтому мы проводим встречи с представителями стран-членов ЕС, со стороны которых у нас есть поддержка, и надеемся, что в отличие от прошлого года, в этом году будет принято справедливое решение», - заявил Папуашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





