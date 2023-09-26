

Хабеишвили^ Незаконное решение Турнава обошлось бюджету в почти 80 млн долларов

26.09.2023 14:52





В конечном итоге, Служба государственной безопасности (СГБ) во главе с Григолом Лилуашвили, занимающаяся слежкой, шантажом и съемкой личной жизни, проникла в Нацбанк так же, как и во все ведомства, и попытается повлиять на конкретного сотрудника. Национальный банк как учреждение больше не существует после того, как защита Парцхаладзе обошлась в 80 миллионов долларов, - заявил председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили.



В частности, он откликнулся на информацию о назначении Георгия Перадзе главой службы безопасности Нацбанка, а Малхаза Гугунишвили - советником по безопасности.



«Этим решением Национальный банк фактически развалился. Граждане Грузии должны знать, что это незаконное решение Турнава обошлось бюджету Грузии в около 80 млн долларов…



Следовательно, конкретные решения связаны с усилением контроля СГБ в Нацбанке. И эти конкретные решения направлены на то, чтобы до конкретных чиновников, сотрудников могли дотянуться СГБ, г-н Лилуашвили, который осуществляет слежку за священниками, политиками, педагогами», - заявил Хабеишвили.





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