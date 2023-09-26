

Талаквадзе: В Нацбанке нет репрессий, НБГ продолжает стабильно и нормально функционировать

26.09.2023 15:21





Никаких репрессий в Национальном банке нет. НБГ продолжает стабильно и нормально функционировать, - об этом заявил член большинства парламента Грузии Арчил Талаквадзе.



По его словам, он не располагает информацией о внутренних кадровых изменениях. Что касается решения парламента поддержать кандидатуры Теймураза Хомерики и Наны Кеинишвили на должности в Совете Нацбанка, то, как отмечает Талаквадзе, этим был предотвращен ожидающийся кризис.



«Никаких репрессий нет, это ваша интерпретация. Информацией о внутренних кадровых перемещениях я не располагаю. Что касается Национального банка, то парламент принял правильное решение предотвратил тот надвигающийся кризис, который, возможно, был в интересах некоторых участников, но не был в интересах Грузии и наших граждан. Таким образом, Нацбанк продолжает работать стабильно и нормально. По остальному оценки и комментарии дадут уполномоченные лица банка», - заявил Талаквадзе.





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