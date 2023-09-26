Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Нацбанк Грузии покинула глава отдела HR и развития человеческих ресурсов


26.09.2023   15:26


Нацбанк Грузии покинула глава отдела по управлению и развитию человеческих ресурсов (Head of HRM Division). Об этом Гванца Цкитишвили написала в Facebook.

«Когда существует только одно верное решение», — пишет Цкитишвили.

Напомним, Национальный банк Грузии ввел изменение в правила применения санкций к гражданам Грузии 19 сентября после того, как США ввели санкции против экс-генпрокурора Отар Парцхаладзе.

Поправкам предшествовало заявление председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, который назвал решение Нацбанка ограничить доступ к счетам Отара Парцхаладзе «неконституционным».

После этого решения все три вице-президента покинули Национальный банк. Кроме того, в отставку подал и советник президента банка.

А президент Грузии заявила, что сожалеет о том, что представила кандидатуру Натии Турнава на пост члена Совета Нацбанка Грузии и принесла извинения. Зурабишвили также отметила, что Турнава должна уйти в отставку с поста исполняющего обязанности президента Национального банка.

Натия Турнава назвала это давлением и заявила, что ее решение «соответствует Конституции».

А 26 сентября Турнала создала новую должность — советника по вопросам безопасности и назначила на этот пост Малхаза Гугунишвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна