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Нацбанк Грузии покинула глава отдела HR и развития человеческих ресурсов
26.09.2023 15:26
Нацбанк Грузии покинула глава отдела по управлению и развитию человеческих ресурсов (Head of HRM Division). Об этом Гванца Цкитишвили написала в Facebook.
«Когда существует только одно верное решение», — пишет Цкитишвили.
Напомним, Национальный банк Грузии ввел изменение в правила применения санкций к гражданам Грузии 19 сентября после того, как США ввели санкции против экс-генпрокурора Отар Парцхаладзе.
Поправкам предшествовало заявление председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, который назвал решение Нацбанка ограничить доступ к счетам Отара Парцхаладзе «неконституционным».
После этого решения все три вице-президента покинули Национальный банк. Кроме того, в отставку подал и советник президента банка.
А президент Грузии заявила, что сожалеет о том, что представила кандидатуру Натии Турнава на пост члена Совета Нацбанка Грузии и принесла извинения. Зурабишвили также отметила, что Турнава должна уйти в отставку с поста исполняющего обязанности президента Национального банка.
Натия Турнава назвала это давлением и заявила, что ее решение «соответствует Конституции».
А 26 сентября Турнала создала новую должность — советника по вопросам безопасности и назначила на этот пост Малхаза Гугунишвили.
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