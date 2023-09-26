

Нацбанк Грузии покинула глава отдела HR и развития человеческих ресурсов

26.09.2023 15:26





Нацбанк Грузии покинула глава отдела по управлению и развитию человеческих ресурсов (Head of HRM Division). Об этом Гванца Цкитишвили написала в Facebook.



«Когда существует только одно верное решение», — пишет Цкитишвили.



Напомним, Национальный банк Грузии ввел изменение в правила применения санкций к гражданам Грузии 19 сентября после того, как США ввели санкции против экс-генпрокурора Отар Парцхаладзе.



Поправкам предшествовало заявление председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, который назвал решение Нацбанка ограничить доступ к счетам Отара Парцхаладзе «неконституционным».



После этого решения все три вице-президента покинули Национальный банк. Кроме того, в отставку подал и советник президента банка.



А президент Грузии заявила, что сожалеет о том, что представила кандидатуру Натии Турнава на пост члена Совета Нацбанка Грузии и принесла извинения. Зурабишвили также отметила, что Турнава должна уйти в отставку с поста исполняющего обязанности президента Национального банка.



Натия Турнава назвала это давлением и заявила, что ее решение «соответствует Конституции».



А 26 сентября Турнала создала новую должность — советника по вопросам безопасности и назначила на этот пост Малхаза Гугунишвили.





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