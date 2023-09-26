

На заседании правительства обсудили 14 вопросов

26.09.2023 16:45





Состоялось заседание правительства под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.



Члены кабинета министров обсудили 14 вопросов, включенных в повестку дня.



Среди прочего на заседании одобрено инициированное министерством экономики и устойчивого развития соглашение о технико-экономических исследованиях, которое будет подписано с компаниями, выигравшими первый аукцион по производству электроэнергии, которое включает в себя 6 проектов: общая мощность составляет 44 МВт; выработка – 71 млн кВтч; объем инвестиций — 26,9 млн долларов США.



В рамках новой схемы поддержки производства и использования энергии из возобновляемых источников был проведен первый аукцион на поглощение 300 МВт мощности, и аукцион вызвал большой интерес со стороны частного сектора − было подано 78 заявок на 943 МВт установленной мощности.



В общей сложности были определены 27 компаний-победителей, которые реализуют проекты строительства 15 гидроэлектростанций, двух ветряных электростанций и 10 солнечных электростанций в Грузии.



Эти 27 электростанций после ввода в эксплуатацию смогут производить в общей сложности 1,1407 миллиарда кВтч энергии для Грузии ежегодно, а инвестиции, которые будут сделаны в эти проекты, в общей сложности превысят 400 миллионов долларов США.



Также на прошедшем заседании было одобрено соглашение, включающее 11 проектов общей мощностью 161 мегаватт, суммарная выработка – 661,9 млн кВтч; Объем инвестиций – 218 миллионов долларов США.





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