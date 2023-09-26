

Зурабишвили: Решительная поддержка Латвии важна на пути европейской интеграции Грузии

26.09.2023 16:55





Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсем.



Как пишет Зурабишвили в социальной сети, у него состоялась отличная встреча со своим латвийским коллегой в решающий момент европейского пути.



«Сегодня у меня состоялась замечательная встреча с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичсем в этот решающий момент нашего европейского пути. Спасибо Латвии за то, что она поддерживала Грузию на протяжении многих лет. Ваша решительная поддержка важна на пути европейской интеграции Грузии», — написала Зурабишвили.







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