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Зурабишвили: Решительная поддержка Латвии важна на пути европейской интеграции Грузии


26.09.2023   16:55


Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсем.

Как пишет Зурабишвили в социальной сети, у него состоялась отличная встреча со своим латвийским коллегой в решающий момент европейского пути.

«Сегодня у меня состоялась замечательная встреча с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичсем в этот решающий момент нашего европейского пути. Спасибо Латвии за то, что она поддерживала Грузию на протяжении многих лет. Ваша решительная поддержка важна на пути европейской интеграции Грузии», — написала Зурабишвили.


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