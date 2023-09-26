|
|
|
Ринкевичс: Политические силы Грузии должны сделать все, чтобы использовать историческую возможность выполнить рекомендации ЕС
26.09.2023 19:44
Грузия должна сделать все, чтобы выполнить рекомендации Евросоюза и получить статус страны-кандидата, - заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс на встрече с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
Президент Латвии призвал Грузию достичь большего прогресса в осуществлении реформ и выполнении рекомендаций для получения статуса страны-кандидата в члены ЕС.
Он также отметил, что абсолютное большинство грузин поддерживают необратимый прогресс Грузии в направлении вступления в ЕС.
«Учитывая ожидания грузинского общества и значительную поддержку евроинтеграции, политические силы Грузии должны сделать все, чтобы использовать историческую возможность выполнить рекомендации Евросоюза и получить статус кандидата», - заявил Ринкевичс.
Он также отметил, что Грузия должна присоединиться к общей внешней политике и политике безопасности Евросоюза, включая санкции против России.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна