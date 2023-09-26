

Ринкевичс: Политические силы Грузии должны сделать все, чтобы использовать историческую возможность выполнить рекомендации ЕС

26.09.2023 19:44





Грузия должна сделать все, чтобы выполнить рекомендации Евросоюза и получить статус страны-кандидата, - заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс на встрече с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.



Президент Латвии призвал Грузию достичь большего прогресса в осуществлении реформ и выполнении рекомендаций для получения статуса страны-кандидата в члены ЕС.



Он также отметил, что абсолютное большинство грузин поддерживают необратимый прогресс Грузии в направлении вступления в ЕС.



«Учитывая ожидания грузинского общества и значительную поддержку евроинтеграции, политические силы Грузии должны сделать все, чтобы использовать историческую возможность выполнить рекомендации Евросоюза и получить статус кандидата», - заявил Ринкевичс.



Он также отметил, что Грузия должна присоединиться к общей внешней политике и политике безопасности Евросоюза, включая санкции против России.





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