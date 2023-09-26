

Юлиан Кифу: Румыния является самым важным сторонником Грузии

26.09.2023 19:47





«Румыния является самым важным сторонником Грузии, так было на протяжении последних 20 лет», — заявил Юлиан Кифу, президент Центра по превенции конфликтов и своевременному предупреждению, после встречи, состоявшейся в Евроатлантическом центре устойчивости в Румынии.



Он выразил надежду, что в декабре, когда соберется Совет Евросоюза, он наконец примет решение о предоставлении Грузии статуса кандидата.



«Румыния является самым важным сторонником Грузии. Так было на протяжении последних 20 лет. Теперь ваша поддержка на пути НАТО-ЕС отвечает нашим стратегическим интересам поддерживать вас на этом пути, в том числе при заполнении анкеты ЕС и проведении реформ по запросу правительства. Мы надеемся, что в декабре, когда состоится заседание Совета ЕС, он окончательно примет решение о предоставлении Грузии статуса кандидата. Мы также надеемся начать переговоры с Украиной и Молдовой. Самое важное, что у вас есть, — это поддержка сообщества. Таким образом, пока существует общественная поддержка европейской и евроатлантической интеграции, у вас есть очень веские аргументы в пользу прогресса», — заявил Юлиан Кифу.



Напомним, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили выступил с речью на встрече, проходившей в Евроатлантическом центре выносливости в Румынии.







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