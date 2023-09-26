

Папуашвили: Надеюсь, что в следующем десятилетии зонтик мечты Европейского союза и НАТО раскроется в небе Грузии

26.09.2023 19:58





«Грузия рассматривает вступление в ЕС и НАТО как гарантию экономического процветания и безопасности, и этот выбор грузинского народа отражен в Конституции Грузии», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили во время своего выступления в Центре евроатлантической устойчивости в Румынии.



Папуашвили отметил, что Грузия, как надежный и ответственный партнер ЕС и НАТО, всегда готова внести свой вклад в европейскую и евроатлантическую безопасность, несмотря на реальную угрозу ответных действий со стороны России.



По словам Папуашвили, за прошедшие годы Грузия добилась значительного прогресса на своем пути к членству в НАТО и во многих отношениях уже действует как член альянса.



Председатель парламента заявил, за время пребывания «Грузинской мечты» у власти Грузия подписала Соглашения об ассоциации и свободной торговле и добилась безвизового режима с ЕС.



«Мы ожидаем, что прогресс Грузии будет должным образом оценен и соответствующие решения будут приняты в соответствии с подходом, основанным на заслугах, и с учетом широких геополитических факторов. Важно, что больше не существует негативной дифференциации Грузии от Украины и Республики Молдова. Грузинский народ и правительство ожидают, что в этом году Грузии будет предоставлен статус кандидата. Мы также ожидаем, что переговоры о вступлении в ЕС начнутся с Грузией, Украиной и Республикой Молдова. Эти шаги дадут людям цель объединения и, в этот неопределенный период, надежду на лучшее будущее», — сказал Шалва Папуашвили и выразил надежду, что «в следующем десятилетии зонтик мечты Европейского союза и НАТО раскроется в небе Грузии».







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