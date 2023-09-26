

Папуашвили: Грузия, которая первой испытала на себе российскую агрессию, следует западному подходу

26.09.2023 20:06





«Для меня большая честь посетить Центр Евроатлантической устойчивости и поговорить о евроатлантической повестке дня Грузии в нынешней сложной геополитической обстановке, которая еще больше усугубилась из–за беспочвенной и неоправданной войны России в Украине», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили во время своего выступления в Центре Евроатлантической устойчивости в Румынии.



По его словам, нынешние события являются явным проявлением попыток России насильственно изменить границы Европы и разрушить существующую архитектуру безопасности на континенте.



«С началом российско-грузинской войны 2008 года мы попытались донести до международного сообщества наш четкий сигнал о том, что войну 2008 года не следует рассматривать как отдельно стоящий случай, а следует рассматривать в контексте ревизионистской политики России. Действительно, Грузия сопротивляется российской агрессии с начала 1990-х годов, когда Москва начала свои первые войны через сателиты, а затем проводила агрессивную и насильственную политику, используя гибридные инструменты ведения войны. Однако тогда мы не получили должной реакции. Многие на Западе сочли нашу позицию преувеличенной, несмотря на аннексию Крыма Россией», — заявил председатель парламента.



По словам Шалвы Папуашвили, повторное вторжение России в Украину существенно изменило геополитическую ситуацию, а вместе с ней и отношение Запада.



«В настоящее время Запад действительно выступает против российской политики. Грузия, которая первой испытала российскую агрессию, следует западному подходу и выражает полную солидарность с Украиной», — заявил Шалва Папуашвили.







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