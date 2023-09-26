

Посольство Армении в Грузии: беженцы из Карабаха будут расселены только в Армении

26.09.2023 20:14





Посольство Армении в Грузии прокомментировало слухи о возможном расселении жителей непризнанного Нагорного Карабаха за пределами Армении, пишет «Эхо Кавказа».



«В грузинском сегменте социальных сетей распространяется ложная информация относительно возможных намерений о переселении армян, перевезенных в Армению в результате недавнего военного нападения Азербайджана на Нагорный Карабах, за пределы Республики Армения.



Посольство Республики Армения в Грузии отрицает подобные фейковые новости и осуждает их распространение и дешевые спекуляции на эту тему, особенно в это трудное время для Нагорного Карабаха и армянского народа», – сказано в заявлении.



Отмечается, что, по состоянию на утро 26 сентября, из непризнанного Нагорного Карабаха в Армению выехало 13 500 человек. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в стране проведена подготовительная работа по размещению около 40 тысяч семей.



На днях де-факто глава МИД Абхазии Инал Ардзинба не исключил, что часть беженцев может направиться в оккупированный регион Грузии. Однако Ардзинба считает, что это «не будет массовым явлением». Представитель Сухуми указал и на «определенные визовые элементы» абхазской политики по отношению к гражданам Армении.



Власти Грузии возможность принятия беженцев из непризнанного Нагорного Карабаха не комментировали.



Напомним, Азербайджан 19 сентября начал обстрелы непризнанной территории Нагорного Карабаха с целью «восстановления конституционного строя». Примерно сутки спустя было достигнуто соглашение о прекращении огня.



Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе с 2020 года в соответствии с трехсторонними соглашениями, которые заключили Азербайджан, Армения и Россия.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл происходящее в Нагорном Карабахе «внутренним делом» Азербайджана, подчеркивая, что «де-юре речь идет о действиях Азербайджана на своей территории».



Источник: SOVA

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