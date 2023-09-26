

Каладзе: Саломе Зурабишвили следует повестке дня радикальной оппозиции

26.09.2023 20:31





Саломе Зурабишвили следует повестке радикальной оппозиции - это очень плохо, однако, это ее выбор, - об этом мэр Тбилиси, генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе заявил в беседе со СМИ, говоря о международных визитах президента Грузии.



Что касается процедуры импичмента президента, которую намерен обсудить парламент, то, по мнению Кахи Каладзе, ничего не исключено, поскольку Зурабишвили нарушает Конституцию.



«Я не знаю, насколько возможен импичмент, но я ничего не исключаю. При поддержке депутатов, разумеется, можно довести эту процедуру до конца. Недопустимо, когда президент Грузии нарушает Конституцию. Это очень плохой сигнал для тех проживающих в стране людей, которые соблюдают закон», - заявил Каладзе.



По его словам, внешнюю политику проводит не президент, а правительство страны, и президенту нужно согласовывать свои визиты с правительством.



«В нашей Конституции черным по белому написано, что президенту нужно согласовывать свои визиты с правительством. Если она делала это раньше и согласовывала с правительством, то почему сегодня все это стало абсурдом? Понятно, в чем причина этого. Саломе Зурабишвили следует повестке дня радикальной оппозиции. Но это очень плохо, хотя, это его выбор.



В направлении же внешней политики, мы все прекрасно знаем, какая данность у нас в Конституции. Внешняя политика осуществляется правительством страны под руководством премьер-министра. У нас не президентская, а парламентская республика. У нас новая Конституция, поэтому мы все должны ее уважать», - заявил Каладзе.



Вместе с тем Каладзе еще раз коснулся прекращения гражданства бывшего главного прокурора Грузии Отара Парцхаладзе. По его словам, непонятно, почему президент не подписал документ, направленный ей Минюстом.







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