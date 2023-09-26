

Глава МИД Грузии завершил свой рабочий визит в Брюссель

26.09.2023 20:37





Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили завершил свой рабочий визит в Брюссель. Илья Дарчиашвили провел встречи с шестью европейскими комиссарами и другими высокопоставленными должностными лицами ЕС, в том числе министр встретился с европейским комиссаром по политике расширения и делам добрососедства Оливером Вархеем.



Как заявил министр иностранных дел Грузии по завершении визита, на встречах, проведенных в рамках визита, одной из тем обсуждения был процесс выполнения Грузией 12 рекомендаций.



«У меня была интересная встреча с господином Вархеем. Последние события, которые мы имеем в стране, призваны обеспечить максимальное выполнение 12 приоритетов до октябрьского отчета. Очень важные для Брюсселя вопросы, отправленные в Венецианскую комиссию, и конкретные ощутимые результаты, которые в последнее время демонстрирует Грузия в этом направлении. Я еще раз подтвердил им, что для нас повестка реформ является приоритетом номер один, мы продолжим активно работать в этом направлении для достижения конечной цели, окончательного членства нашей страны, это трудный, но очень важный путь для нас», — заявил Дарчиашвили.







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