

ООН начала расследование против российских госпропагандистов по обвинениям в подстрекательстве к геноциду

26.09.2023 23:33





Риторика российских государственных СМИ в отношении происходящего на войне в Украине может быть приравнена к подстрекательству к геноциду. Об этом сообщил председатель комиссии ООН по расследованию событий в Украине Эрик Мозе, которого цитирует AFP.



«Некоторые высказывания, передаваемые в российских государственных и других СМИ, могут представлять собой подстрекательство к геноциду», — сказал он, добавив, что его команда «продолжает расследование по этим вопросам».



В своем первом полном отчете, опубликованном в марте, комиссия пришла к выводу, что российские власти в ходе вторжения совершили «широкий спектр военных преступлений». Мозе отметил тогда, что комиссия знает об обвинениях в геноциде, среди которых — принудительный вывоз украинских детей на территории под контролем России, и пообещал провести расследование. В понедельник, 25 сентября, Мозе пожаловался на «недостаток ясности и прозрачности относительно полного объема и обстоятельств» этих событий и пообещал продолжить расследование.



В мартовском отчете комиссии было также установлено, что Москва стоит за множеством других военных преступлений, включая атаки на гражданские объекты и инфраструктуру, убийства, пытки и сексуальное насилие.



Мозе рассказал в понедельник, что комиссия посетила Украину более десяти раз и теперь «проводит более тщательное расследование», которое «также может уточнить, являются ли пытки и атаки на энергетическую инфраструктуру преступлениями против человечности». Он уточнил, что комиссия исследует причины разрушения плотины Каховской ГЭС 6 июня.



Комиссия также собрала больше доказательств «широкого и систематического» применения пыток российскими военными, сообщил журналистам член комиссии Пабло де Грейфф. Пытки, по его словам, были настолько жестокими, что в некоторых случаях жертвы погибали.



«Не имея доступа к местам содержания пленных под контролем Российской Федерации, невозможно точно определить количество людей, которые могли погибнуть от этой практики», — сказал он, назвав число подобных случаев «довольно большим».



В ООН также призвали украинские власти «быстро и тщательно расследовать редкие случаи нарушений, совершенных ее собственными силами». Как сообщили следователи, нарушениями со стороны ВСУ были признаны случаи использования взрывных устройств в непосредственной близости от мирного населения, а также жестокое обращение с пленными российскими солдатами. Мозе подчеркнул, что по объему и разнообразию эти нарушения не сравнятся с российскими.





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