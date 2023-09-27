

Гарибашвили: Сотрудничество между Грузией и Китаем находится на самом высоком правительственном уровне

27.09.2023 11:25





«Соглашение о свободной торговле между Грузией и Китаем, вступившее в силу в январе 2018 года, которое с момента его подписания достигает двух миллиардов долларов США ежегодно, сыграло решающую роль в обеспечении более крупной торговли между нашими странами», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в своей речи на официальном приеме по случаю 74-я годовщины основания Китайской Народной Республики.



По словам главы правительства, сотрудничество между Грузией и Китаем находится на самом высоком правительственном уровне; различные министерства, ведомства и регионы активно участвуют в этих усилиях, и это многостороннее сотрудничество, несомненно, демонстрирует нашу приверженность общим целям.



«Наше сотрудничество находится на самом высоком правительственном уровне; различные министерства, ведомства и регионы активно участвуют в этой работе. Это многогранное сотрудничество, несомненно, демонстрирует нашу приверженность общим целям.



Друзья, мы приветствуем активное сотрудничество с Китаем в области культуры и образования. В этом направлении очень отраден растущий интерес грузинского населения к китайскому языку и культуре, что формирует основу для продвижения необходимых отношений между людьми.



Именно в этом смысле мы только что издали указ об установлении безвизового режима для граждан Китая. Это решение отражает непоколебимую приверженность укреплению дружественных связей между нашими народами. Мы надеемся, что эта инициатива поможет установить более тесные культурные связи и обеспечит туристические потоки между нашими странами.



Я уверен, что наше стратегическое партнерство будет еще более углубляться, что принесет процветание и взаимную выгоду нашим великим народам», — заявил премьер-министр.







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