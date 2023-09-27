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Посольство США публикует заявление по случаю трагической для Грузии даты
27.09.2023 12:38
Посольство США в Грузии публикует заявление, в котором выражает поддержку грузинскому народу, подчеркивая, что помнит трагическую для Грузии дату — день падения Сухуми.
«В 30-ю годовщину падения Сухуми силами, поддерживаемыми Россией, исполняющий обязанности посла США Алан Перселл и военнослужащие США почтили память десятков тысяч погибших.
Наряду с многочисленными человеческими жертвами эта трагедия привела к тому, что сотни тысяч людей потеряли свои дома.
Мы помним 27 сентября 1993 года, день падения Сухуми», — отмечается в заявлении американской дипмиссии в Грузии.
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