

Президент Украины наградил Нино Катамадзе Орденом княгини Ольги

27.09.2023 13:00





Президент Украины своим указом от 4 сентября присвоил грузинской певице Нино Катамадзе Орден княгини Ольги, сообщает посольство Украины в Грузии.



«За весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, популяризацию Украинского государства в мире», — говорится в сообщении диппредставительства.



Отметим, Нино Катамадзе активно выступает против полномасштабного вторжения в Украину и не раз признавалась в любви к украинскому народу, подчеркивая, что в это тяжелое и трагическое для Украины время она стоит рядом с народом страны, против которой Россия ведет свою агрессию.



Катамадзе в марте 2022 года, сразу же после начала войны в Украине, основала Фонд помощи помощи украинским беженцам в Грузии. Она призвала жителей Грузии помочь украинцам в поиске работы, соответствующей их профессии, квалификации и навыкам, в оказании им правовой защиты и поддержке в процессе ресоциализации в грузинском обществе.

В настоящее время Нино Катамадзе находится в США. Певица проводит музыкальное турне по Северной Америке. Вместе с певицей гастролирует группа «Insight» и музыканты Папуна Шарикадзе.



Отметим, Орден княгини Ольги (Орден княгині Ольги — ред.) — это государственная награда Украины для женщин за их выдающиеся заслуги в государственной, производственной, гражданской, научной, образовательной, культурной, благотворительной и других сферах общественной деятельности, воспитании детей в семье.



Орден княгини Ольги был основан указом президента Украины Леонида Кучмы 15 августа 1997 года (№ 827/97) — «Орден княгини Ольги» I, II, III степени.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





