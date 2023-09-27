

Генпрокурор Грузии открыл 28-ю сессию конференции Международной ассоциации прокуроров в Лондоне

27.09.2023 13:02





Генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе и заместитель Генерального прокурора Натия Меребашвили принимают участие в 28-й Глобальной конференции Международной ассоциации прокуроров (IAP) в Лондоне.



Ираклий Шотадзе поделился с участиниками конференции информацией о шагах, предпринятых прокуратурой Грузии в борьбе с транснациональной киберпреступностью. Также речь шла о конкретных уголовных делах, в рамках которых прокуратура Грузии успешно сотрудничает с европейскими следственными органами, в том числе с точки зрения борьбы с мошенническими колл-центрами.



28-я ежегодная конференция Международной ассоциации прокуроров (IAP) открылась в Лондоне 24 сентября и продлится до 27 сентября. Основная тема конференции — «Меняющийся характер преступности в 21 веке: вызовы и ответы».



Международная ассоциация прокуроров (IAP) была основана в Вене в 1995 году и является единственной организацией, объединяющей прокуроров из разных государств мира. В Международную ассоциацию входят более 180 агентств из 183 стран мира, а также отдельные прокуроры-члены.





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