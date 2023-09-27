

С 1 октября в Тбилиси станет больше улиц с зональной почасовой парковкой

27.09.2023 14:41





По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, с 1 октября на части улиц в районах Чугурети, Мтацминда и Ваке будут внедрены зональные почасовые парковки.



Мэр Тбилиси призвал жителей столицы зарегистрировать свои автомобили по адресу проживания, чтобы иметь возможность парковать машины около дома, не платя за почасовую парковку.



Соглано заявлению градоначальника в Чугуретском районе зональные почасовые парковки появятся:



на улице Иванэ Джавахишвили;

на площади Саарбрюкен;

на улице Ниношвили;

на улице Узнадзе и на близлежащей территории.

В Мтацминдинском районе :



на улице Лапиашвили;

на улице Човелидзе;

на улице Джанашии и на близлежащей территории.

В районе Ваке:



На территории у поворота на Черепашье озеро.

«Уже несколько лет действует зональная почасовая система парковки, которая постепенно внедряется во всех районах. Как известно, данная система отдает приоритет предварительно зарегистрированным местным жителям, инвалидам, владельцам электромобилей и водителям такси категории А», — заявил мэр.



В остальных случаях, как отметил Каладзе, стандартная ставка за парковку составляет 1 лари за один час. Кроме того, гражданин может бесплатно воспользоваться первыми 15 минутами в четырех разных местах в течение дня и ночи.



По словам мэра, в Тбилиси будут созданы соответствующие группы для оказания помощи гражданам в процессе регистрации.





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