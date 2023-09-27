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Саакашвили: «День падения Сухуми — это боль, Абхазия — это Грузия!»


27.09.2023   14:43


Михаил Саакашвили, третий президент Грузии, опубликовал пост в связи с трагической для страны датой — Днем падения Сухуми. Экс-президент подчеркнул, что Абхазия — это Грузия и выразил уверенность, что Сухуми обязательно станет «Сухуми станет самым красивым и безопасным городом на Черноморском побережье».



Саакашвили отмечает, что не только 27 сентября — день, когда Сухуми пал, — но и каждый день — это «боль», особенно для тех, кто был вынужден покинуть родные дома в Абхазии.

«Не только 27 сентября, каждый день — это боль, особенно для людей, которые были вынуждены покинуть свою землю и воду, которые все еще мечтают об улицах Сухуми, о своих домах, где бы они ни находились, все еще испытывают чувство утраты.

Несмотря на то, что многим из них мы сдали меблированные квартиры, все в один голос сказали нам, что я предпочитаю быть в Сухуми и вообще ничего не хочу!», — пишет экс-президент.

Саакашвили ставит в укор нынешнему правительству «Грузинской мечты» то, что ни слова не произносится о Сухуми и оккупации, что строительство порта Анаклия (Лазика) «были намеренно остановлены», а ведь эти проекты, отмечает третий президент, давали «исторический шанс» восстановить утраченные отношения.

«Однажды я обратился к нашим абхазским братьям — мы хотим мира, атинчра, — я уверен больше, чем когда-либо, что мы все сможем жить мирно и вместе строить европейское государство», — заявляет Саакашвили и подчеркивает, что эта мирная инициатива его правительства «всегда блокировалась Россией».

«Но сегодня сложилась другая геополитическая реальность, поэтому мы должны найти больше способов разговаривать с Сухуми, потому что альтернативы диалогу нет.

В последнее время многие используют термин «грузино-абхазский конфликт», который является ложью и российской пропагандой — пришло время называть все своими именами!

Россия была инициатором всего этого, потому что на протяжении веков грузины, абхазы и осетины строили единую Грузию.

«Я не могу думать об этом как о потерянном,
Чему я не дал своей воли».

Абхазия — это Грузия!

Сухуми станет самым красивым и безопасным городом на Черноморском побережье», — пишет Михаил Саакашвили.


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