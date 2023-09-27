

Деканоидзе: Больше не вижу Нику Мелия в «Национальном движении»

27.09.2023 14:59





Я не могу сказать, каким будет единство. Если спросите меня, лично, больше не вижу Нику Мелия в «Национальном движении», потому что те проблемы, которые есть в этой партии, к сожалению, не дали возможности многим людям продолжать свою деятельность в этой партии, - так оценивает член политической группы «Еврооптимисты» Хатия Деканоидзе заявление бывшего председателя партии Ники Мелия, согласно которому они соберутся 7 октября и сообщат обществу, с какой платформы будут бороться против власти.



При этом, по мнению Хатии Деканоидзе, важно единство вокруг цели.



«Несколько месяцев назад я покинула партию именно из-за тех проблем, о которых говорил на протяжении этого времени Ника Мелия. Я думаю, что единство важно, но не эфемерное единство, подразумевающее автоматическую интеграцию людей, которые не согласны друг с другом. Я не могу сказать, каким будет единство, если вы спросите меня, лично, я больше не вижу его в «Национальном движении», потому что те проблемы, которые есть в этой партии, к сожалению, многим людям не дали возможности продолжать деятельность в этой партии, и для меня это было очень печальное решение. Думаю, важно, чтобы сперва Ника Мелия и многие люди, которые состоят в партии, и это, наверное, будет решение не только Ники, приняли свое решение о том, как продолжать свою деятельность. Я считаю, что единство вокруг цели важно. Наша цель – победить Бидзину Иванишвили. Поэтому я думаю, что это решение должно служить усилению оппозиционного фронта, а не его ослаблению. Думаю, что автоматическое единство не получается, единство получается вокруг цели», - сказала Деканоидзе.



Для справки, по словам бывшего председателя «Национального движения» Ники Мелия, 7 октября в 14:00 единомышленники со всей страны соберутся в отеле «Билтмор» в Тбилиси и обсудят свою дальнейшую политическую жизнь.







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