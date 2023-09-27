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Вашадзе: Мы готовы принять беспрецедентное решение и поддержать проект бюджета в одном случае
27.09.2023 16:05
Мы готовы принять беспрецедентное решение, поддержать проект бюджета в одном случае - если 400 миллионов из этой суммы пойдут на погашение пенсионных кредитов, - об этом заявил на брифинге в парламенте председатель «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.
Как отметил один из лидеров «Коалиции победы», в бюджете имеется избыточная сумма, которую необходимо использовать на обнуление кредитов пенсионеров.
По его словам, кредиты взяты пенсионерами в «Либерти Банке» на кабальных условиях.
«Мы, члены «Коалиции победы», «Стратегия Агмашенебели» и «Единое национальное движение», готовы принять беспрецедентное решение, поддержать проект бюджета в одном случае - если 400 миллионов из этой суммы пойдут на оплату пенсионных кредитов. Это избыточная сумма, которую получил бюджет, и мы думаем, что будет самым правильным, если мы покроем пенсионерам тот катастрофический долг, взятый в кабальных условиях, который у них есть сегодня. Это примерно 400 миллионов лари. Думаем, что будет самым правильным, если мы потратим эту избыточную сумму на пенсионеров, сотни тысяч пенсионеров, у которых сегодня есть долг перед «Либерти Банком», на кабальных условиях, к сожалению. Еще раз подчеркиваю, если 400 миллионов из этой суммы будут направлены на покрытие кредитов пенсионеров, мы готовы поддержать изменения в бюджете», - сказал Вашадзе.
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