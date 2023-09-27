

Саакашвили: Нашу мирную инициативу всегда блокировала Россия

27.09.2023 16:26





Нашу мирную инициативу всегда блокировала Россия, но сегодня складывается другая геополитическая реальность, поэтому необходимо найти больше способов для разговора с Сухуми, потому что альтернативы диалогу нет, - об этом в соцсети пишет бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.



По его словам, Сухуми станет самым красивым и безопасным городом Черноморского побережья.



«Не только 27 сентября, каждый день - это боль, особенно для людей, которых вынудили покинуть свою землю, которым до сих пор снятся улицы Сухуми, свои дома, где бы они ни находились, у них все равно есть чувство утраты.



Несмотря на то, что многим из них мы передали благоустроенные квартиры, все они в один голос говорили нам, что я предпочитаю быть в Сухуми и вообще ничего не хочу!



В последние годы - ни одного слова о Сухуми и оккупации, наоборот, целенаправленно остановили порт Анаклия и строительство Лазики, что непосредственно открывало исторический шанс восстановить все утраченные отношения.



Однажды я обратился к нашим абхазским братьям - мы хотим мира, атинчра - я уверен, как никогда, что мы все вместе сможем мирно жить и строить европейское государство.



Нашу мирную инициативу всегда блокировала Россия, но сегодня складывается другая геополитическая реальность, поэтому необходимо найти больше способов для разговора с Сухуми, потому что альтернативы диалогу нет.



Я слышал, многие уже используют термин грузино-абхазский конфликт, что является ложью и российской пропагандой - пора назвать все своими именами, инициатором всего этого была Россия, поскольку на протяжении веков грузины, абхазы и осетины строили единую Грузию.



Абхазия – это Грузия! Сухуми станет самым красивым и безопасным городом Черноморского побережья», - пишет Михаил Саакашвили.





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